А. Ротенберг: ФХР поможет игрокам НХЛ с юридическими вопросами для игры на ОИ

Председатель правления Федерации хоккея России прокомментировал решение НХЛ не принимать участия в Олимпиаде 2018 года.
«Мы принимаем решение Национальной хоккейной лиги таким, какое оно есть. В настоящий момент мы продолжаем подготовку к чемпионату мира и Олимпийским играм. У нас есть двухлетний план подготовки к Олимпиаде, и мы ему следуем. Сейчас у нас есть две важные задачи: поспособствовать тому, чтобы игроки КХЛ, кто планировал уехать в НХЛ в межсезонье, остались в своих клубах. У нас есть все условия для подготовки и развития игроков. Вторая задача — вернуть домой российских хоккеистов НХЛ, чьи контракты с североамериканскими клубами истекли. В России им будут созданы все необходимые условия для роста мастерства и подготовки игры за сборную.
Возможно, кто-то захочет поехать на Олимпиаду в любом случае, имея контракт за океаном. Такое решение, без сомнения, достойно уважения. Федерация хоккея России приложит максимум усилий, чтобы помочь игрокам с юридическими вопросами, после решения которых они смогут играть за национальную команду», — сказал функционер «Чемпионату».