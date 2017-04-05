Салливан: Малкин успеет восстановиться к плей-офф, он уже катается

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил, что форвард Евгений Малкин должен успеть восстановиться от травмы к началу плей-офф. Напомним, россиянин пропустил из-за повреждения уже 10 матчей подряд.
«Мы оптимистично настроены и думаем, что Малкин успеет восстановиться к плей-офф. Он уже несколько дней катается», — приводит слова Салливана официальный сайт команды.
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Малкин — одна из ключевых фигур «Питтсбурга». А кого наберёшь в свою команду ты?