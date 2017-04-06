Скабелка: пока работаю с прежним штабом «Авангарда», но будут и новые лица

Главный тренер «Авангарда»рассказал об изменениях в тренерском штабе команды.«Сейчас мне помогают представители старого штаба – Андрей Яковенко, Сергей Храмцов и Дмитрий Рябыкин. Но будут и новые лица. Точно будет Владимир Копать, который сейчас занят в сборной Белоруссии. Помимо него будет ещё один тренер, пока не буду его называть. За физическую подготовку будет отвечать Кирилл Легчаков, он уже приступил к работе с командой», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.Полностью интервью со Скабелкой читайте сегодня на «Чемпионате»