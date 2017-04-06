Молодёжная сборная России стала победителем Турнира пяти наций в Словакии, информирует официальный сайт ФХР.
«Очень доволен турниром. Посмотрел здесь лучших игроков из МХЛ. Уровень международного хоккея сильно отличается от клубного, и теперь ребята поняли, сколько ещё надо работать над своим мастерством.
Впереди Кубок Чёрного моря, на который мы планируем привлечь всех кандидатов на участие в чемпионате мира. Привлечём всех ребят, выступающих за океаном. Интересно посмотреть на Виталия Абрамова и Дмитрия Соколова. Плюс сейчас начинается юниорский чемпионат мира. Там от нашего тренерского штаба будет Юрий Бабенко. За всеми внимательно следим, удачи и побед команде», — заявил главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин.