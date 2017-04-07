Буше: «Оттава» добилась своего за счёт того, что игроки стояли друг за друга

Главный тренер «Оттава Сенаторз»прокомментировал выход команды в плей-офф.«Это особенный момент. Честно вам скажу. Посмотрите, через что пришлось пройти ребятам, команде, с какими проблемами они справились. Даже сегодня. Мы часто играли без ключевых игроков. Так что я горжусь командой.В начале сезона никто не верил, что мы попадём в плей-офф. А мы здесь. Мы решали одну проблему за другой по очереди. Тогда все стали задаваться вопросом: «Когда же они остановятся?» Ребята сплотились и поддерживали друг друга. У нас было много травмированных. Мы добились своего за счёт того, что стояли друг за друга. У команды есть характер.Может быть, хотя бы один матч в этом году мы проведём в полном составе. Я надеюсь на это. Хотел бы об этом Санта-Клауса попросить, но до рождества ещё далеко», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.