Купер: «Тампа» фокусируется только на том, что делает сама

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1), которая позволила команде сохранить шанс на попадание в плей-офф.
«Тампа» здорово сыграла в меньшинстве сегодня. У «Торонто» было четыре минуты большинства подряд, но мы не дали им ничего создать у своих ворот. Это стало катализатором для команды, после чего мы начали забрасывать шайбы. Первое звено выглядело превосходно, их вклад в победу трудно переоценить.
Мы не думаем о том, что делают «Торонто» и «Айлендерс». Мы фокусируемся только на том, что делаем сами. Когда вы начинаете размышлять о каких-то побочных вещах, то теряете главную цель, которой является победа над «Монреалем» в пятницу вечером», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.