Стал известен состав сборной России на суперфинал Лиги легенд в Штраубинге

Сборная России, действующий чемпион Лиги легенд, прибыла в Германию в следующем составе.Максим Михайловский, Максим Соколов.Вячеслав Фетисов, Алексей Гусаров, Алексей Касатонов, Дарюс Каспарайтис, Владимир Малахов, Дмитрий Юшкевич, Олег Бурлуцкий.Михаил Васильев, Игорь Ларионов, Виктор Гордиюк, Павел Буре, Игорь Варицкий, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, Игорь Мишуков, Андрей Коваленко, Сергей Жебровский.Главный тренер – Александр Якушев, тренеры Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Александр Кожевников. Генеральный – менеджер Игорь Тузик. Капитан команды – Вячеслав Фетисов.Отметим, что в нашей команде сразу девять дебютантов Лиги легенд. Это Максим Соколов, Алексей Гусаров, Дарюс Каспарайтис, Дмитрий Юшкевич, Олег Бурлуцкий, Михаил Васильев, Виктор Гордиюк, Вячеслав Буцаев и Сергей Жебровский.В полуфинале россияне встретятся с командой Словакии. Игра пройдёт 8 апреля в Штраубинге, начало в 21:30 мск.