Стал известен состав сборной России на суперфинал Лиги легенд в Штраубинге

Сборная России, действующий чемпион Лиги легенд, прибыла в Германию в следующем составе.
Вратари: Максим Михайловский, Максим Соколов.
Защитники: Вячеслав Фетисов, Алексей Гусаров, Алексей Касатонов, Дарюс Каспарайтис, Владимир Малахов, Дмитрий Юшкевич, Олег Бурлуцкий.
Нападающие: Михаил Васильев, Игорь Ларионов, Виктор Гордиюк, Павел Буре, Игорь Варицкий, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, Игорь Мишуков, Андрей Коваленко, Сергей Жебровский.
Главный тренер – Александр Якушев, тренеры Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Александр Кожевников. Генеральный – менеджер Игорь Тузик. Капитан команды – Вячеслав Фетисов.
Отметим, что в нашей команде сразу девять дебютантов Лиги легенд. Это Максим Соколов, Алексей Гусаров, Дарюс Каспарайтис, Дмитрий Юшкевич, Олег Бурлуцкий, Михаил Васильев, Виктор Гордиюк, Вячеслав Буцаев и Сергей Жебровский.
В полуфинале россияне встретятся с командой Словакии. Игра пройдёт 8 апреля в Штраубинге, начало в 21:30 мск.