Прайс: я бы отдал «Везина Трофи» Бобровскому, он провёл выдающийся сезон

Вратарь «Монреаль Канадиенс»считает, чтозаслужил награду лучшему голкиперу сезона — «Везина Трофи».«Если бы я мог назвать своих кандидатов на „Харт Трофи“, то выбрал бы Коннора Макдэвида, Сидни Кросби и, наверное, Сергея Бобровского. „Везина Трофи“ я бы тоже отдал Бобровскому. Боб провёл выдающийся сезон. Он открыто признавался, что полностью потерял уверенность в себе, а затем вернулся и весь год показывал потрясающий хоккей. Это очень впечатляет», — цитирует Прайса ESPN.