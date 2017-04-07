Никитин: считать себя фаворитами Олимпиады за год до неё — несерьёзно

Тренер олимпийской сборной Россиирассказал, как идёт подготовка к матчам Еврочелленджа с Францией, а также отмёл разговоры о том, что в связи с решением НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду шансы национальной команды на золото возрастут.«В следующих матчах нас ждёт хороший соперник, мы идём к ним с поступательным движением. Когда ждать Капризова? Это к врачам вопрос, каждый раз идёт разная информация. На 99% именно эти ребята поедут в Швейцарию.Мы не зацикливались на решении НХЛ не ехать на Олимпиаду. Спорт есть спорт, считать себя фаворитами за год — несерьёзно. Зайцев сказал, что подписание контракта с „Торонто“ для него важнее, чем попадание в сборную на Олимпиаду? Он не так сказал, он говорил о том, что это не повлияет на подписание контракта. Есть личная жизнь, есть знамя сборной. Никита никогда не отказывался от игры в национальной команде, так что его слова нужно воспринимать правильно. Возрастание шансов на олимпийское золото мы с ребятами не обсуждали, мы готовимся конкретно к следующим матчам Еврочелленджа.Не сказал бы, что многие игроки из олимпийской сборной попадут на чемпионат мира, но такая вероятность есть у большого процента ребят», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.