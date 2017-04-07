Светлаков: в сборной всех готовят к ЧМ, мы пытаемся играть по одной системе

Нападающий ЦСКА и олимпийской сборной Россиипрокомментировал подготовку к матчам Еврочелленджа со сборной Франции в Челябинске. Эти матчи состоятся 13 и 15 апреля.«Всех в сборной сейчас готовят к чемпионату мира, все находятся в равных условиях. Конечно, сейчас смотрят кандидатов, на первенство планеты поедет тот, кто будет сильнее на данный момент. Наверное, к каждому игроку повышенное внимание. Мы пытаемся играть в одну систему, которую нам показывают тренеры. Мы все из разных клубов, стараемся играть в один хоккей. С каждым сбором привыкаешь к этому хоккею, приходится перестраиваться и показывать тот хоккей, который от тебя требуют.С каждой игрой и тренировкой всё лучше получается, мы больше раскрепощаемся. Безусловно, я понимаю, что я игрок сборной, что на тебе лежит ответственность и нельзя ударить в грязь лицом. Задачи в сборной те же, готовимся к отдельным играм, сейчас к Франции», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.