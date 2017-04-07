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Светлаков: в сборной всех готовят к ЧМ, мы пытаемся играть по одной системе

7 апреля 2017, пятница. 19:41. Хоккей
Нападающий ЦСКА и олимпийской сборной России Андрей Светлаков прокомментировал подготовку к матчам Еврочелленджа со сборной Франции в Челябинске. Эти матчи состоятся 13 и 15 апреля.

«Всех в сборной сейчас готовят к чемпионату мира, все находятся в равных условиях. Конечно, сейчас смотрят кандидатов, на первенство планеты поедет тот, кто будет сильнее на данный момент. Наверное, к каждому игроку повышенное внимание. Мы пытаемся играть в одну систему, которую нам показывают тренеры. Мы все из разных клубов, стараемся играть в один хоккей. С каждым сбором привыкаешь к этому хоккею, приходится перестраиваться и показывать тот хоккей, который от тебя требуют.

С каждой игрой и тренировкой всё лучше получается, мы больше раскрепощаемся. Безусловно, я понимаю, что я игрок сборной, что на тебе лежит ответственность и нельзя ударить в грязь лицом. Задачи в сборной те же, готовимся к отдельным играм, сейчас к Франции», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Олимпийская сборная России - хоккей Андрей Светлаков
Новости. Хоккей
7 апреля 2017, пятница
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