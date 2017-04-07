Ткачёв: решение НХЛ по ОИ может повлиять на переговоры о контракте с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» и сборной Россиисообщил, что отказ НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года может повлиять на ход переговоров о новом контракте с казанским клубом. Кроме того, Ткачёв поделился впечатлениями о ходе подготовки к матчам Еврочелленджа с командой Франции, а также вспомнил о полуфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом», в которой казанцы уступили со счётом 0-4.«Пока рано думать об Олимпиаде, все мои мысли о чемпионате мира. Готовимся к нему, голова забита только им. Повлияет ли решение НХЛ на переговоры о новом контракте с „Ак Барсом“? Не знаю, здесь нужно вести конкретный разговор. Может быть, и повлияет.Хотел бы я продолжить работать с Билялетдиновым? Время покажет. Зинэтула Хайдярович — прекрасный специалист. Работать с ним — большой опыт для игрока. Работа в олимпийской сборной не остаётся без участия Знарка. Думаю, все планы обсуждаются. Чемпионат мира ещё через месяц, не стоит пока заглядывать так далеко. Каждый хочет туда попасть, а как будет — никто не знает. Обсуждаем ли мы наши шансы на попадание в главную сборную? Это вопрос к Сергею Шумакову.Почему бы не возобновить игру в тройке с Капризовым и Голышевым? Мы очень хорошо общаемся вне льда. Это немаловажно, это помогает нам на льду. Пока что у Кирилла травма, он восстанавливается, мы поддерживаем с ним связь. Смог бы я сыграть в центре с Мозякиным и Зариповым? Надо поставить по-другому вопрос: кто бы не смог с ними сыграть? Это очень хорошие мастера, нужно стараться не отстать от них и выходить на их уровень. Билялетдинов не смог против них найти ключи? То, что мы проиграли „Магнитке“ 0-4, значит, что мы не нашли ключа против них? С большинством разобрались, было больше индивидуальных ошибок. Нельзя сказать, что серия была проиграна полностью, были очень хорошие матчи. Счёт 0-4 не по игре. У нас завтра тренировку специально на полчаса пораньше перенесли, чтобы мы смогли посмотреть первый матч финала», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.