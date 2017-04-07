Д. Седин: если мы с братом заключим новые контракты, то только с «Ванкувером»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»заявил, что он и его братне собираются выступать в какой-либо другой команде. Контракты близнецов заканчиваются после сезона-2017/18, незадолго до их 38-летия.«Может ли клуб попросить нас отказаться от пункта на запрет обмена? Мы ещё не оказывались в таком положении, но сейчас подошёл такой возраст, что приходится об этом задумываться. Для нас самое главное, чтобы команда двигалась в правильном направлении и знать, найдётся ли для нас место в команде. Если мы будем здоровы и руководство захочет, чтобы мы продолжили выступать за „Ванкувер“, мы можем играть ещё несколько лет. Но для нас либо „Ванкувер“, либо ничего. Мы не собираемся играть где-то ещё», — цитирует Седина Sportsnet.