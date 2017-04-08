Президент «Локомотива»: бронза — достойный результат, со СКА не хватило удачи

Президент «Локомотива»поделился мнением об итогах чемпионата для своей команды, которая завоевала бронзовые награды.«За всю историю нашего клуба это шестые бронзовые медали, и такой итог сезона мы расцениваем как очень достойный. Многие клубы КХЛ мечтали бы о таком достижении. Серия против СКА заслуживает отдельного разговора. Несмотря на сухой счёт, команда выглядела очень достойно и вполне могла победить при более удачном стечении обстоятельств.В первую очередь не хватило удачи и спортивной наглости. Если бы несколько иначе сложились, например, первая и третья игры серии, то мы могли бы пройти дальше. Но сейчас уже нет смысла вспоминать о том, что случилось. Результатом 0-4 мы, конечно, расстроены», — цитирует Яковлева «Р-Спорт».