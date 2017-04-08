Строльман: у «Лайтнинг» есть шанс на плей-офф, мы сделаем всё, что можем

Защитник «Тампа-Бэй Лайнинг»поделился мнением о том, что у его команды по-прежнему остаются шансы на попадание в плей-офф Кубка Стэнли.«У нас есть характер, мы все работаем друг за друга и выполняем свои роли. Здорово, когда игра идёт, игроки чувствуют боевой азарт. К сожалению, в течение сезона нам недоставало стабильности, поэтому сейчас мы находимся в таких условиях.Но у нас есть шанс – это всё, на что можно было бы надеяться. Не всё зависит от нас, но кто знает? Мы сделаем, что можем, а там будет видно», – цитирует Строльмана официальный сайт лиги.