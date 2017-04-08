«Локомотив» подписал новые контракты с Накладалом и Мурыгиным

Ярославский «Локомотив» подписал новые соглашения с защитникоми вратарём, сообщил президент клуба Юрий Яковлев.«Накладал появился в коллективе только по ходу сезона. И самому игроку, и нам надо было лучше приглядеться друг к другу. Якуб показал себя с хорошей стороны как настоящий боец. Нам, в свою очередь, нужны духовитые игроки, так что сейчас могу сообщить, что контракт с Накладалом подписан, он остаётся в Ярославле.В этом сезоне у нас подобралась качественная бригада легионеров: тренеры объединили их в одно сочетание, и со стороны все увидели, насколько ребятам комфортно играть вместе. Важно, что легионеры являются и лидерами коллектива в раздевалке, так что в вопросе продления контрактов значение имела не только статистика, но и человеческие качества. Мы рады, что ребята разделяют наши взгляды на развитие команды и готовы приложить все свои силы и опыт для больших побед в будущем сезоне», — цитирует Яковлева ТАСС.