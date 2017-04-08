Юшкевич: тройка Коваржа сильнее звена Шипачёва, у неё больше опыта

Известный специалист, олимпийский чемпионподелился мнением о финальной серии Кубка Гагарина.«Если предметно сравнивать тройку Гусев – Шипачёв – Дадонов и Зарипов – Коварж – Мозякин, я отдам предпочтение звену Коваржа, потому что там собраны более опытные игроки. Это уже третий финал для них, они отлично знают, как побеждать. Нельзя на 100 % так же сказать о тройке Шипачёва, им подобного опыта всё же не хватает. Кроме того, бросается в глаза, что тройка Коваржа может достаточно незаметно начать матч, но в середине игры они начнут действовать сильнее, а к концовке и вовсе уже будут доминировать.Я вовсе не говорю, что тройка СКА намного хуже. Нет: Шипачёв и Дадонов – это однозначно звёзды нашего хоккея, уже не только поигравшие в сборной, но и выигравшие Кубок Гагарина. Просто у них немного меньше опыта. Немного особняком тут стоит Никита Гусев. Это большой талант, прирождённый goal scorer – «забивала». Он просто чувствует момент, когда есть возможность забить гол. Но – он немного помоложе, и по сериям с «Динамо» и «Локомотивом» Олег Знарок предъявлял ему претензии за игру без шайбы, когда требуется вернуться в оборону», — цитирует Юшкевича официальный сайт КХЛ.