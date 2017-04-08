Ян Петерек: рад, что пригласили на Лигу легенд, а у России играют большие звёзды

Форвард сборной Чехии на суперфинале Лиги легендподелился впечатлениями от турнира. В первом полуфинальном матче чехи выиграли у Швеции со счётом 7:2 и вышли в финал соревнования.«Замечательное соревнование. Встретиться с ребятами, поиграть вместе с такими мастерами. Получаем большое удовольствие. Очень рад, что меня пригласили. У России сюда приехали мировые звёзды, такие как Фетисов, Ларионов, Буре. Встретил на официальном открытии Дмитрия Юшкевича и Вячеслава Буцаева. Мы с ними знакомы по Ярославлю. Большие воспоминания о «Локомотиве». Прекрасная встреча», — сказал Петерек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.