Брайан Бикелл, у которого нашли рассеянный склероз, завершает карьеру

Нападающий «Каролины Харрикейнз»завершит карьеру после окончания регулярного чемпионата сезона-2016/17. В ноябре 2016 года 31-летнему Бикеллу был поставлен диагноз рассеянный склероз. Он проходил лечение и вернулся в состав «Каролины» 3 апреля.«Я принял это решение вместе с моей семьёй. Я завершаю карьеру, так что мне осталось провести два матча», — приводятся слова Бикелла на официальном сайте НХЛ.Бикелл дебютировал в НХЛ в сезоне-2006/07 в составе «Чикаго Блэкхоукс» и завоевал с командой три Кубка Стэнли. После десяти сезонов в стане «ястребов» был обменян в «Каролину». За свою карьеру он провёл 393 матча, набрав 136 (66+70) очков.