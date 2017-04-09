«Бостон» — «Вашингтон»: Карло получил травму после силового приёма Овечкина

Защитник «Бостон Брюинз»получил травму в матче с «Вашингтон Кэпиталз» после силового приёмаНа седьмой минуте первого периода Овечкин в чужой зоне применил силовой приём у борта, после которого Карло остался лежать на льду. Через некоторое время защитник смог подняться и покинул площадку. Пресс-служба «Бостона» сообщила, что он не сможет продолжить матч. Овечкин не был наказан удалением за этот эпизод.После двух периодов «Вашингтон» ведёт со счётом 3:1. Овечкин отметился голевой передачей.