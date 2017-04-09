Тарасенко повторил личный рекорд результативности, есть 1 матч, чтобы его побить

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз» (5:4 Б).
Это позволило российскому игроку повторить личный рекорд прошлого сезона по набранным очкам. Тарасенко набрал 74 (38+36) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ, в прошлом сезоне в его активе было 74 (40+34) очка в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Завтра «блюзмены» проведут последний матч в регулярном чемпионате — с «Колорадо Эвеланш». Тарасенко может установить новый рекорд.
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