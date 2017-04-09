Буре: Лига Легенд объединяет людей в непростой политической ситуации в мире

Президент Лиги Легенд Павел Буре рассказал об организации суперфинала турнира в немецком городе Штраубинге.
«Поначалу было трудновато, так как немцы не отобрались на турнир. Мы играем в Германии без местной команды. Но, несмотря на это, соревнование вызывает большой интерес. Все билеты проданы. В Штраубинге большая российская диаспора. Как игроку мне приятно, когда полстадиона скандирует название нашей страны. Ощущение, что играли дома.
Скоро в Германии чемпионат мира. Главное, что идёт популяризация хоккея. На сегодняшний день в непростой политической обстановке в мире важно играть и общаться с другими сборными. На нашем микроуровне видно, что хоккей и Лига Легенд объединяют людей. Надеемся, что будут продвижения вперёд и на более высоком уровне», — сказал Буре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.