Матчи Лиги Легенд могут пройти в Лас-Вегасе, Эдмонтоне и других городах

Исполнительный директор Лиги Легендпрокомментировал суперфинал турнира в Штраубинге и дальнейшие планы организации.«Я очень признателен нашим партнёрам и коллегам в Германии. Они в короткие сроки организовали турнир, продвижение суперфинала. У нас в этом сезоне были некоторые технические проблемы в связи с тем, что в последний момент снялась команда из Швейцарии. Изменилось время и место проведения суперфинала. Сроки были сжатые, а наши немецкие друзья сделали всё, чтобы праздник удался. Пришёл народ, трибуны были почти заполнены. Много говорят о турнире.Представителем лиги в Северной Америке у нас является Игорь Ларионов. Он работает в этом направлении. Было несколько любопытных предложений. Но, к сожалению, не совсем всё успеваем предусмотреть в своём графике и оперативно реагировать. Но было очень интересное предложение поехать в Детройт, сыграть перед закрытием «Джо-Луис Арены». Были и будут предложения из Лас-Вегаса. Планировали организовать выставочные матчи в Эдмонтоне. Мы будем осваивать североамериканский рынок. Возможно, это будет не через формат турнира Лиги Легенд, а начнём с товарищеских и выставочных игр. На чемпионате мира будет наша рабочая группа. Мы обсудим перспективы и предложения. Причём не из хоккейных стран. Выбор большой», — сказал Тугарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.