Сборная России обыграла Чехию и защитила чемпионский титул Лиги Легенд

Сборная России обыграла команду Чехии в финале Лиги Легенд и защитила чемпионский титул. Встреча, проходившая в Штраубинге, завершилась со счётом 6:4.
Чехия — Россия — 4:6 (1:1, 0:3, 3:2)
1:0 — Беранек (Поспишил), 06:33.
1:1 — Гордиюк, 11:03, ШБ.
1:2 — Коваленко (Каспарайтис, Жебровский), 20:22.
1:3 — Варицкий, 24:26, ШБ.
1:4 — Буре (Прохоров), 25:33.
1:5 — Ларионов (Гордиюк, Касатонов), 31:04.
2:5 — Кухарчик, 36:29, ШБ.
2:6 — Буре (Гордиюк), 40:27.
3:6 — Айхенманн (Беранек), 41:43.
4:6 — Жемличка (Кухарчик), 44:24.
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