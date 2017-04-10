Климов: «Алмазу» надо перевести серию в Нижнекамск

Нападающий «Алмаза»прокомментировал победу над «Реактором» в третьем матче полуфинала плей-офф МХЛ (5:2, 1-2 в серии).«Сегодня мы хотели больше выиграть, потому что уступали в серии со счётом 2-0 и нельзя было проигрывать. Поэтому все вышли как на последний матч и бились. За свои два гола хочу сказать спасибо своим партнёрам по команде. В Череповце намного проще играть, потому что здесь были наши болельщики, которые нас поддерживают, и у нас получилось выиграть.Конечно, приятно играть, когда полные трибуны. В раздевалке все рады победе, готовимся к следующему матчу, так как надо серию перевести в Нижнекамск», — цитирует Климова пресс-служба «Северстали».