Овечкин впервые в истории НХЛ стал лучшим снайпером команды 12-й сезон кряду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»по итогам регулярного чемпионата НХЛ забросил 33 шайбы. По этому показателю россиянин разделил первое место в команде с Ти Джеем Оши и стал первым игроком в истории лиги игроком, который становился лучшим снайпером клуба 12 сезонов подряд.Овечкин опередил Горди Хоу («Детройт Ред Уингз») и Рика Нэша («Коламбус Блю Джекетс»/«Нью-Йорк Рейнджерс»), которые становились лучшими бомбардирами своих команд 11 сезонов кряду.«Кэпиталз» стали победителями регулярного сезона и в первом раунде Кубка Стэнли сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс».