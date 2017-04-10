Овечкин: чтобы обыграть «Торонто», нужно действовать в своём стиле

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»поделился впечатлениями о стартующем на этой неделе первом раунде плей-офф, в котором клубу россиянина будет противостоять «Торонто Мэйпл Лифс».«Чтобы обыграть «Торонто», нам нужно играть в свой хоккей, действовать в своём стиле. Конечно, нужно использовать преимущество своего льда. Соперник бился за своё место в плей-офф, сражался на протяжении последних 6-7 матчей. У «Торонто» хорошая, молодая команда, много талантливых хоккеистов, и я уверен, что это будет увлекательная серия», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».