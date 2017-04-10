Зимин: ХК «Сочи» вместо приглашения армянских игроков лучше вернуть Анисина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер Россиипорассуждал на тему тренерских перестановок в КХЛ.«Получаю эстетическое удовольствие от финальной серии «Магнитка» — СКА, но, как спартаковец, не могу хотя бы краем глаза не следить за событиями в родном клубе. Очень важно, чтобы красно-белые угадали с новым тренером. На определённом уровне наша команда закрепилась, теперь нужно делать шаг вперёд. Назначение Епанчинцева буду приветствовать. Он последний настоящий разыгрывающий в истории «Спартака».У нас возникали те же самые проблемы, что у большинства клубов КХЛ. Мозякина, Зарипова, Ковальчука, Гусева, Шипачёва не хватает на все команды лиги. Нельзя представить «Спартак» без ярко выраженного снайпера, авторского хоккеиста. Нравится предложение Виктора Шалимова, который посоветовал присмотреться к Михаилу Анисину. У Мишки возникали определённые проблемы, но, как я слышал, в последнее время он исправился. Анисин — неординарный и талантливый снайпер, действительно именно спартаковский игрок. Посоветовал бы Епанчинцеву посмотреть Мишу и в «Спартаке». Наш болельщик это решение примет «на ура».Много говорят об Омске и Скабелке, «Югре» и Захаркине, но совсем в тени оказался ХК «Сочи» и Сергей Зубов. Он — игровик. Интересно, получится ли у него в клубе-середняке? Раньше он работал только в командах-лидерах — ЦСКА и СКА. Знаю, что Зубов не любит шоу-вещи, ему интересен только хоккей. И когда я читаю, что в Сочи, где большая армянская диаспора, будут приглашать армянских хоккеистов, понимаю, что новому тренеру такие моменты не могут нравиться. Я не видел ни одного армянского хоккеиста даже в советские годы. Что уж говорить о нынешних временах, когда на наших границах — хоккейный кризис… Буду удивлён, если ХК «Сочи» найдёт хоть одного армянского хоккеиста уровня КХЛ. Лучше вернуть того же Анисина, который ещё год назад был в Сочи самым популярным игроком.«Динамо»? Нашим московским соседям какие-то рекомендации дать не рискну. В «Динамо» всегда свой стиль и своя логика, нам, спартаковцам, не всегда легко её понять и принять. Думаю, своего Епанчинцева или Зубова «Динамо» вскоре найдёт», — цитирует Зимина Russia-Hockey.