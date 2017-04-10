Купер: таких парней, как Пойнт, не хватало «Тампе»

Тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»отметил прогресс нападающего Брэйдена Пойнта. 21-летний нападающий провёл 68 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал в них 40 (18+22) очков.«Я весьма впечатлён, что настолько молодой парень, которому малость не хватает габаритов, сумел проявить себя. Многие хоккеисты тащат свои команды, но прогресс Пойнта был феноменальным. Таких парней, как Брэйден, не хватало», – передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.