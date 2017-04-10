Тротц: у «Торонто» есть игрок поколения в лице Мэттьюса

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс».«Торонто» – команда, которая становится лучше. У них в составе есть игрок поколения в лице Мэттьюса. Есть несколько молодых парней. Они усердно играют в каждом матче, показывают скорость. «Торонто» – это молодые ребята, команда завтрашнего дня. Они весьма хорошо играли и заслуженно попали в плей-офф», – передаёт слова главного тренера столичной команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.