Кронвалль: так же, как голу Шихэна, радовался, когда Лидстрёму удался хет-трик

Защитник «Детройт Ред Уингз»прокомментировал окончание 79-матчевой безголевой серии форварда. Хоккеист забил гол в последнем для команды матче на «Джо Луиз Арене»«Я не могу вспомнить, когда я в последний раз так радовался тому, что забил кто-то другой. Может быть, когда Лидстрёму наконец-то удался хет-трик. Только это в голову приходит», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.