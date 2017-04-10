Кронвалль: так же, как голу Шихэна, радовался, когда Лидстрёму удался хет-трик

Защитник «Детройт Ред Уингз» Никлас Кронвалль прокомментировал окончание 79-матчевой безголевой серии форварда Райли Шихэна. Хоккеист забил гол в последнем для команды матче на «Джо Луиз Арене»
«Я не могу вспомнить, когда я в последний раз так радовался тому, что забил кто-то другой. Может быть, когда Лидстрёму наконец-то удался хет-трик. Только это в голову приходит», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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