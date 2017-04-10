Соботка: на маленькой площадке чувствовал себя хорошо, думал, будет хуже

Нападающий «Сент-Луис Блюз»прокомментировал победу в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2), который стал для него первым после возвращения в НХЛ.«Я счастлив, что мы одержали победу. Болельщики хорошо меня встретили и поддерживали. По дороге сюда я думал о тех временах, когда играл здесь. Это было приятное чувство.На маленькой площадке чувствовал себя хорошо, думал, что будет хуже. Ребята и тренеры мне помогают. Многих я знал раньше и знаю, как они действуют на площадке. Все подсказывали мне после каждой смены, говорили, что я должен делать, это очень помогало.Первый матч в плей-офф будет совершенно другим. Мне надо будет поработать над деталями, хорошо потренироваться», — сказал Соботка в эфире клубного телевидения.