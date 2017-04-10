Букмекеры назвали «Чикаго» и «Вашингтон» фаворитами на победу в Кубке Стэнли

Букмекерская контора Bovada считает «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз» фаворитами в завоевании Кубка Стэнли. «Ястребы» выиграли Западную конференцию, а «столичные» завоевали «Президент трофи» — приз лучшей команде регулярного чемпионата.
«Чикаго» — 4/1, «Вашингтон Кэпиталз» — 9/2, «Миннесота Уайлд» — 8/1, «Питтсбург Пингвинз» — 8/1, «Коламбус Блю Джекетс» — 10/1, «Анахайм Дакс» — 14/1, «Монреаль Канадиенс» — 14/1, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 14/1, «Сан-Хосе Шаркс» — 14/1, «Эдмонтон Ойлерз» — 16/1, «Калгари Флэймз» — 25/1, «Бостон Брюинз» — 25/1, «Нэшвилл Предаторз» — 25/1, «Торонто Мэйпл Лифс» — 25/1, «Оттава Сенаторз» — 28/1, «Сент-Луис Блюз» — 33/1.
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