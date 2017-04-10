Победитель МЧМ-2017 защитник Макэвой заключил контракт с «Бостоном»

«Бостон Брюинз» заключил контракт новичка с защитником. Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года и начнёт действовать в сезоне-2016/17. Макэвой должен присоединиться к «Бостону» на ближайшей тренировке. Команда Брюса Кэссиди готовится к первому раунду плей-офф, где встретится с «Оттава Сенаторз».19-летний защитник в этом сезоне выступал за университет Бостона, набрав 26 (5+21) очков, после чего провёл четыре матча за фарм-клуб «Бостона», набрав 2 (0+2) результативных балла при показателе полезности "+3".В составе сборной США Макэвой завоевал золотые медали молодёжного чемпионата мира 2017 года, бронзу МЧМ-2016 и золото юниорского чемпионата мира в 2015 году. Был выбран «Бостоном» на драфте 2016 года под общим 14-м номером.