Йео: Соботка меня впечатлил, он провёл сильный матч

Главный тренер «Сент-Луис Блюз»прокомментировал победу над «Колорадо Эвеланш» (3:2) и первую игру после возвращения в НХЛ«Соботка меня впечатлил. Даже если не брать в расчёт его шайбу, он выходил в разных звеньях, и, кажется, ему это не мешало. Я не хочу сказать, что установил для него низкую планку, но он не выходил на лёд 11 дней, совершил перелёт из Европы, а акклиматизация может быть непростой, не играл в Северной Америке несколько лет… Учитывая все эти факторы, он провёл очень сильный матч. Можно было увидеть его хоккейное чутьё, желание бороться, плюс ко всему он мастеровитый игрок», — цитирует Йео STL Today.