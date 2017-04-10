«Тампа» рассчитывает заключить новые контракты с Друеном, Палатом и Джонсоном

Генеральный менеджера «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал ситуацию с контрактами нападающих, которые 1 июля могут стать ограниченно свободными агентами.«Рассчитываю, что этим летом мы сможем подписать новые контракты с Друеном, Палатом и Джонсоном», — цитирует Айзермана журналист Tampa Bay Times Джо Смит.Друен стал третьим бомбардиром команды, набрав 53 (21+32) очка, за ним идёт Палат, в активе которого 52 (17+35) результативных балла, и Джонсон с 45 (19+26) очками.