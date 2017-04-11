Назаров: вся вертикаль «Нефтехимика» встала на правильный путь

Главный тренер «Нефтехимика»прокомментировал выход нижнекамской молодёжной команды в финал плей-офф МХЛ и поделился мнением о молодых игроках в системе клуба.«Хочу поздравить весь хоккейный Нижнекамск с большим событием — впервые наш клуб из Молодёжной хоккейной лиги вышел в финал главного турнира МХЛ, где встретится с одной из самых титулованных молодёжных команд и школ России. Этот успех подчёркивает большой вклад ПАО «Нижнекамскнефтехим» в развитие нижнекамского хоккея и говорит о том, что вся вертикаль «Нефтехимика» встала на правильный путь, работает на перспективу. Но останавливаться на достигнутом нельзя — нужно создавать историю и выигрывать Кубок Харламова. Именно этого «Реактору», его главному тренеру Александру Соколову и пожелаю.Выступление на уровне КХЛ — это бесценный опыт. Плюс некоторые ребята прошли и недавний молодёжный лагерь «Нефтехимика», где были очень высокие нагрузки и серьёзная конкуренция. В итоге мы видим, что тот же Порядин или Марат Хайруллин делают шаг вперёд даже по сравнению со своими матчами в КХЛ. Во всяком случае во второй игре серии с «Алмазом» в тройке с перспективным центрфорвардом Булатом Набиуллиным они забили все четыре гола команды и принесли ей победу — 4:1. Также ещё по «Нефтехимику» обратил внимание и на другого интересного форварда — Рафаэля Бикмуллина, вчера он сделал дубль. Внимательно смотрю за многими матчами плей-офф МХЛ и могу сказать, что практически весь «Реактор» уже заслужил место в июльском молодёжном лагере основной команды. Ну а тройку Порядин — Набиуллин — Хайруллин посмотрим в «Нефтехимике» именно в таком составе. Она стучится в нашу дверь, а может, где-то её даже выносит. За шесть дней до старта Нижнекамск уже находится в предвкушении финала. При всём уважении к КХЛ думаю, сегодня для Татарстана главная серия сезона — не «Магнитка» — СКА, а «Реактор» — «Красная Армия». Это говорит о многом», — цитирует Назарова Russia-Hockey.