Третьяк: Сорокин не проверен на сложных турнирах? Он часто играет на Евротуре

Президент Федерации хоккея Россиивыразил мнение относительно уровня вратарей, которые могут сыграть за сборную России на чемпионате мира.«Правильно ли сделали, что в сборную вызвали Василевского? Сейчас «Коламбус» играет с «Питтсбургом», там неизвестно, какой результат будет, может и Бобровский вылететь. Давайте не будем гадать, кто вылетит. В последний момент будет понятно, какими вратарями мы располагаем, а дальше тренеры решат.Сорокин и Шестёркин не проверены в условиях тяжёлого турнира? Сорокин часто играет на Евротуре, он с каждым годом набирается опыта. Шестёркин играл на молодёжных турнирах. Кого выбрать из этих вратарей — это решение тренера», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.