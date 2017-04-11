Дарюс Каспарайтис назвал Россию фаворитом Олимпиады 2018 года

Олимпийский чемпион, известный защитниквысказал мнение, кто является главным фаворитом зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, и рассказал о своей мечте сыграть за Литву.«У меня мечта сыграть за сборную Литвы хотя бы на одном турнире. Планирую её осуществить к следующему апрелю, к 2018 году. Если будет всё в порядке со здоровьем и с физической формой, то мечта сбудется. Но ещё год. Всё может измениться.Я играл в литовском чемпионате, чтобы получить право выступать за сборную. По закону нельзя играть за сборную, кроме России, пять лет. И ещё надо играть в местном чемпионате той страны, за которую хочешь играть. Поэтому я уже четвёртый подряд год там отыграл.Решение НХЛ относительно Олимпиады? Я думаю, что больше всего такие решения бьют по болельщикам. Ведь они хотят увидеть на турнире всех лучших игроков. Но если не будет энхаэловцев, то подтянутся другие высококлассные хоккеисты из других стран и чемпионатов. Думаю, что фаворитом Олимпиады-2018 станет Россия. В КХЛ есть много опытных ребят. У них появляется большой шанс попасть в сборную», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.