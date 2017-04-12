Коннор Макдэвид — главный претендент на «Харт Трофи» по итогам сезона

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»является главным претендентом на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.20-летний капитан «нефтяников» выиграл «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру лиги, набрав 100 (30+70) очков в 82 матчах, и помог «Ойлерз» выйти в плей-офф впервые с 2006 года.Голосование проводилось комиссией из 14 авторов официального сайта НХЛ по принципу: 5 баллов за первое место, 4 — за второе и т. д.Макдэвид набрал 68 очков, Сидни Кросби — 52, Сергей Бобровский — 23, Брэд Маршан — 21, Брент Бёрнс — 16, Патрик Кейн — 13, Остон Мэттьюс — 6, Эрик Карлссон — 5, Никита Кучеров — 4, Деван Дубник — 1, Джонатан Тэйвз — 1.