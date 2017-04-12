Мыльников: Бобровский по праву должен второй раз получить «Везина Трофи»

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира голкиперподелился мнением о том, кто больше всех заслужил приз лучшему вратарю НХЛ.«Бобровский выглядел очень стабильно на протяжении всего сезона и по праву должен второй раз в карьере получить «Везину Трофи». Семь сухих матчей в составе скромного «Коламбуса» — отличный показатель.Правда, в плей-офф у команды Бобровского практически нет шансов преодолеть первый раунд. В «Питтсбурге» собраны очень опытные хоккеисты, которые каждый год борются за титул. Поэтому даже наличие такого вратаря, как Бобровский, «Коламбус» не спасёт», – цитирует Мыльникова газета «Известия».