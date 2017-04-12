Кутюр: любой контакт с лицом может вызвать боль

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр рассказал о своём восстановлении после травмы. Он занимается по индивидуальной программе в специальном шлеме после того, как 26 марта в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:7) шайба попала ему в лицо и повредила зубы.
«Я хотел играть сразу после того, как это произошло, но что будет дальше, не знаю. Наверное, можно сказать, что мой статус – «day to day». Если бы матч был сегодня, то я не знаю, смог ли бы я принять в нём участие. Если завтра – тоже не знаю. Посмотрим.
Зажило ещё не до конца. Прежде чем моё лицо полностью заживёт, пройдёт много времени. Так что любой контакт с ним может вызвать боль. Я ношу максимально возможную защитную амуницию и стараюсь сохранять осторожность», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.