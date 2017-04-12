Голкипер Андерсен, скорее всего, сыграет в первом матче серии с «Вашингтоном»

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс», вероятно, сыграет в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Датский хоккеист получил травму в предпоследнем матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» после того, как его ударил в голову форвард Том Сестито.«Есть ли симптомы сотрясения, говорить не буду. Всё-таки уже плей-офф. Пока что процесс идёт в правильном направлении, и если всё так же продолжится дальше, то я сыграю в четверг», – сказал Андерсен.