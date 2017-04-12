НХЛ: Торторелла – главный претендент на приз лучшему тренеру

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему тренеру («Джек Адамс Эворд») по итогам регулярного чемпионата. В голосовании участвовали 14 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).
Лучший результат у главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллы (59 очков), второе место у Майка Бэбкока («Торонто Мэйпл Лифс», 44 очка), третье – у Тодда Маклеллана («Эдмонтон Ойлерз», 38). В пятёрку вошли Ги Буше («Оттава Сенаторз», 16) и Брюс Будро («Миннесота Уайлд», 15), лидировавший в аналогичном голосовании по итогам трёх четвертей сезона.