Головков: уверен, следующий сезон — не последний в карьере Афиногенова

Президент «Витязя»высказался об игре 37-летнего форварда. Функционер назвал его примером для остальных игроков команды.«Он просто живёт хоккеем, игра доставляет ему радость. И тренировки, кстати, тоже. Максим – пример для остальных. Может что-то не получаться, это игра. Но его огромное желание играть – это здорово. У нас с Максимом ещё на год контракт, и я уверен, что и следующий сезон не будет последним в его карьере», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.