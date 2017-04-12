Йео: плей-офф гораздо важнее, чем маленькая месть «Миннесоте»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео поделился мнением о предстоящей серии плей-офф с «Миннесотой Уайлд». Специалист возглавлял «дикарей» с 2011 по 2016 год.«Если быть честным, то увольнение из «Миннесоты» сопровождалось отвратительными чувствами. Это была работа, в которую я вкладывал всё сердце и душу, а у меня её отняли. Ранее меня никогда не увольняли ни как игрока, ни как тренера.Сейчас слишком многое стоит на кону. Я не допущу, чтобы какие-то личные эмоции влияли на команду. «Сент-Луис» – мой клуб, они нуждаются во мне, чтобы правильно действовать и фокусироваться на нужных вещах. Для меня розыгрыш Кубка Стэнли гораздо важнее, чем маленькая месть «Миннесоте», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.