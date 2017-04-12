Сборная Казахстана назвала состав на ближайшие товарищеские матчи

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана объявил состав команды, которая отправится на товарищеские матчи со Словенией (15 апреля) и Италией (19 апреля). Чемпионат мира в группе А первого дивизиона пройдет с 22 по 28 апреля. За две путёвки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.Виталий Колесник, Никита Бояркин.Максим Семёнов, Кевин Даллмэн, Дмитрий Степанов, Роман Савченко, Александр Липин, Кирилл Полохов, Артемий Лакиза, Вячеслав Трясунов.Найджел Доус, Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Константин Пушкарёв, Мартен Сен-Пьер, Кирилл Панюков, Роман Старченко, Антон Сагадеев, Владимир Маркелов, Никита Иванов, Иван Кучин, Максим Худяков, Нурсултан Бельгибаев.