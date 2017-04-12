Занковец: Боченски — капитан сборной Казахстана, Даллмэн и Семёнов — ассистенты

Главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец рассказал о составе команды, которая готовится к чемпионату мира.
«Мы на 99 процентов определились с составом. Понятно, что могут быть какие-то травмы в тренировках или в двух предстоящих играх. Но на данный момент мы уверены, что наши ребята готовы. Брэндон Боченски — капитан команды, Кевин Даллмэн и Максим Семёнов — ассистенты. Мы выбрали в большинстве игроков, которые выступали за «Барыс». Это те ребята, которые функционально были готовы лучше, технически и психологически хорошо проявили себя в плей-офф КХЛ, тем самым заслужив своё право играть в сборной.
Почему нет игроков из других клубов КХЛ? Мы видели некоторых из них в течение сезона. Не у всех из них есть казахстанский паспорт. Некоторые от него отказались. Поэтому те ребята, которые сейчас в составе, — это те игроки, на которых мы рассчитываем и в кого верим», — цитирует тренера Sports.kz.