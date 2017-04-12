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Олимпийская сборная России провела тренировку в Челябинске

12 апреля 2017, среда. 18:29. Хоккей
Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина сегодня прибыла в Челябинск, а вечером провела тренировку на Ледовой арене «Трактор», где завтра ей предстоит провести первый матч Еврочелленджа против Франции.

Команда тренировалась в следующих сочетаниях:

Вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов;
«Красные»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков; Сергей Шумаков – Владимир Ткачев – Максим Шалунов;
«Синие»: Андрей Миронов – Михаил Науменков; Иван Телегин – Сергей Андронов – Степан Санников;
«Черные»: Захар Арзамасцев – Игорь Ожиганов; Максим Мамин – Андрей Светлаков – Валерий Ничушкин;
«Зеленые»: Ярослав Дыбленко – Артем Блажиевский – Илья Любушкин; Анатолий Голышев – Павел Красковский – Егор Коршков.

Перед началом тренировки в гости к хоккеистам пришли дети, проходящие лечение в отделении кардиологии и ревматологии областной детской клинической больницы Челябинска. Хоккеисты сборной вручили ребятам памятные подарки и пригласили их на завтрашний матч. Также для детей была проведена экскурсия по арене, после чего они посетили тренировку сборной.
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Олимпийская сборная России - хоккей
Новости. Хоккей
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