Олимпийская сборная России провела тренировку в Челябинске

Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина сегодня прибыла в Челябинск, а вечером провела тренировку на Ледовой арене «Трактор», где завтра ей предстоит провести первый матч Еврочелленджа против Франции.Команда тренировалась в следующих сочетаниях:Вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов;«Красные»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков; Сергей Шумаков – Владимир Ткачев – Максим Шалунов;«Синие»: Андрей Миронов – Михаил Науменков; Иван Телегин – Сергей Андронов – Степан Санников;«Черные»: Захар Арзамасцев – Игорь Ожиганов; Максим Мамин – Андрей Светлаков – Валерий Ничушкин;«Зеленые»: Ярослав Дыбленко – Артем Блажиевский – Илья Любушкин; Анатолий Голышев – Павел Красковский – Егор Коршков.Перед началом тренировки в гости к хоккеистам пришли дети, проходящие лечение в отделении кардиологии и ревматологии областной детской клинической больницы Челябинска. Хоккеисты сборной вручили ребятам памятные подарки и пригласили их на завтрашний матч. Также для детей была проведена экскурсия по арене, после чего они посетили тренировку сборной.