ХК «Лада» передал пять кондиционеров онкологическому отделению больницы

Хоккеисты «Лады» передали пять кондиционеров онкологическому отделению Тольяттинской городской клинической больницы № 5, информирует официальный сайт команды.Игроки передали заместителю главного врача ТГКБ №5 по онкологической службе Фролову Александру Сергеевичу пять кондиционеров, приобретённых клубом на часть собранных от продажи билетов на матч «Лада» — «Барыс» (Астана), который был благотворительным.Впереди лето, поэтому именно сейчас установка кондиционеров будет очень кстати для людей, борющихся с тяжёлой болезнью.