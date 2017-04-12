Нападающие Бортников и Лапенков станут хоккеистами ХК «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», нападающиепродолжат карьеру в ХК «Сочи». Бортников в минувшем сезоне выступал за «Нефтехимик», а Лапенков – за «Югру». Действующие контракты обоих заканчиваются 30 апреля 2017 года.32-летний Лапенков в прошедшем регулярном чемпионате отметился 36 (15+21) очками в 56 играх при показателе полезности "+8" и 40 минутах штрафного времени.27-летний Бортников в 27 встречах набрал 5 (2+3) результативных баллов при показателе полезности "+4".